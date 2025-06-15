Якушев: «Единая Россия» поведет на выборы в Госдуму участников СВО

Якушев заявил, что «Единая Россия» будет выдвигать в Госдуму участников СВО.
Партия «Единая Россия» планирует включить участников специальной военной операции (СВО) в свои списки на предстоящие выборы в Государственную Думу. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии Владимир Якушев.
«На что хотел бы обратить внимание: в списках от “Единой России” будут участники специальной военной операции», — сообщил Якушев в интервью «Коммерсанту». По его словам, подготовка списка кандидатов ведется уже давно и количество депутатов, подлежащих переизбранию, определяется на основе их опыта.
Он отметил, что в списках от «Единой России» будут участники СВО, которые уже имеют определенные достижения и опыт. По словам Якушева, это станет прямым ответом партии на призыв президента страны о привлечении бойцов в политику и общественную жизнь.
«Цифровой задачи никто не ставит. Конечно, мы будем смотреть на тех, кто уже имеет определенный опыт. Вполне возможно, что ребята, которые в прошлом году были избраны на уровне региона или административного центра, набрались определенного опыта и могут пойти в Государственную думу», — подчеркнул он.
В ходе обсуждения процесса регистрации кандидатов Якушев объяснил, что увеличение числа участников СВО на праймериз произошло в результате особенностей выдвижения кандидатов в муниципальных образованиях с населением до 50 тысяч человек, где сроки подачи заявок более гибкие. Он добавил, что количество зарегистрированных участников продолжает расти и процесс выдвижения кандидатов все еще находится в активной фазе.
Ранее в «Единой России» заявляли о необходимости командной работы и обновления партийной инфраструктуры для успешного проведения выборов, в том числе в регионах, где партия активно поддерживает участников СВО и реализует программы их адаптации. В числе приоритетов назывались усиление взаимодействия с муниципальными депутатами и повышение квалификации партийцев для эффективного диалога с населением.