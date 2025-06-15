Якушев: «Единая Россия» поведет на выборы в Госдуму участников СВО

«Цифровой задачи никто не ставит. Конечно, мы будем смотреть на тех, кто уже имеет определенный опыт. Вполне возможно, что ребята, которые в прошлом году были избраны на уровне региона или административного центра, набрались определенного опыта и могут пойти в Государственную думу», — подчеркнул он.