Нетаньяху: израильские удары могут сменить власть в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что атака еврейского государства на Иран может привести к смене власти в исламской республике.
«Смена власти может стать результатом. Иранский режим крайне слаб», — заявил премьер в интервью телеканалу Fox News.
Нетаньяху также утверждал, что 80% иранского населения хотело бы свергнуть действующую власть. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.