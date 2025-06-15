Нетаньяху: израильские удары могут сменить власть в Иране

Нетаньяху также утверждал, что 80% иранского населения хотело бы свергнуть действующую власть. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.