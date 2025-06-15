Нетаньяху скептически принял слова Ирана о готовности прекратить удары по Израилю

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скептически отнесся к заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о готовности исламской республики прекратить наносить удары по еврейскому государству, если Израиль остановит свою агрессию.
«Во-первых, Иран постоянно лжет и обманывает. Во-вторых, они говорят: “Хорошо, мы прекратим, если вы прекратите”. Но [они] продолжат работать над ядерным оружием и создавать баллистические ракеты», — заявил премьер-министр еврейского государства в интервью телеканалу Fox News.
По его мнению, выступая с таким заявлением, Иран «поступает недобросовестно». «Вопрос не в деэскалации. Вопрос не в прекращении огня. Вопрос в прекращении того, что угрожает нашему выживанию, и мы намерены остановить их», — добавил Нетаньяху.
Ранее Арагчи заявил, что защита Ирана «полностью легитимна» и что «если агрессия [Израиля] прекратится, естественно, прекратятся и ответные действия» Тегерана. Глава МИД исламской республики также отметил, что Израиль «не хочет никакого соглашения по ядерной теме, не хочет переговоров и не хочет дипломатии».