Нетаньяху скептически принял слова Ирана о готовности прекратить удары по Израилю

По его мнению, выступая с таким заявлением, Иран «поступает недобросовестно». «Вопрос не в деэскалации. Вопрос не в прекращении огня. Вопрос в прекращении того, что угрожает нашему выживанию, и мы намерены остановить их», — добавил Нетаньяху.