Нетаньяху опроверг сообщение Reuters о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это. Но могу сказать вам, что мы делаем то, что необходимо. И будем делать то, что необходимо. И, думаю, США знают, что хорошо для них. И я не буду вдаваться в это», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Трамп был осведомлён о планах Израиля нанести удары по ядерным объектам Ирана. Сам глава Белого дома заявил, что у Тегерана был «отличный шанс договориться» по ядерной программе, но власти страны отвергли предложение США и теперь «поплатятся за это». При этом американский лидер не исключил возможного участия США в конфликте, однако уточнил, что на данный момент Вашингтон не вмешивается в ситуацию.