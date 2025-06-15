Иран запустил новую волну ракет по Израилю, под ударом Хайфа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт атаки. В нескольких районах сработала система предупреждения о ракетном ударе.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет», — говорится в заявлении.
Местные СМИ сообщают о прилётах в центре израильского города Хайфа. Информации о погибших и раненых пока нет. На месте удара разгорелся пожар, ожидается новая волна ракет.
Напомним, что по сообщениям иранской стороны при обстреле Израиля вечером 14 июня было задействовано рекордное количество ракет. Точное число неизвестно. Известно, что за минувшие сутки жертвами ударов на израильской территории стали 12 человек, 385 были ранены.