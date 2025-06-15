Иран запустил новую волну ракет по Израилю, под ударом Хайфа

Напомним, что по сообщениям иранской стороны при обстреле Израиля вечером 14 июня было задействовано рекордное количество ракет. Точное число неизвестно. Известно, что за минувшие сутки жертвами ударов на израильской территории стали 12 человек, 385 были ранены.