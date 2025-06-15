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МИД: в Беларуси успешно прошли десятки обменов пленными

Белорусский МИД заверил, что республика продолжает последовательно выступать как площадка для гуманитарного диалога между Россией и Украиной.

Как создавалась новая Россия
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Роль Беларуси заключается в создании нейтральных и безопасных условий для решения сложных вопросов, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он также подчеркнул, что страна последовательно выступает в качестве площадки для гуманитарного диалога между Россией и Украиной.

«Это не посредничество, а наша принципиальная позиция по снижению человеческих страданий», — сказал Варанков.

Представитель МИД также прокомментировал тему обмена военнопленными. Он подчеркнул, что белорусская сторона приложила значительные усилия для организации таких обменов. На территории республики успешно проведены уже десятки таких акций.

«Мы обеспечивали логистику, безопасность и правовые гарантии для всех сторон», — отметил Руслан Варанков.

На днях очередной обмен пленными состоялся в Беларуси. Как сообщало Минобороны РФ в субботу, после этого обмена российские военнослужащие находились на белорусской территории, где им оказывали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После они пройдут лечение и реабилитацию в России.