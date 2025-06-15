Якушев раскрыл, сколько действующих депутатов ГД от «Единой России» пойдут на новые выборы

«Это сложная история. Понятно, что кто-то активно работал, а у кого-то, скажем так, реализоваться в Государственной думе не получилось. Они и сами это прекрасно понимают. Есть депутаты, которые попали в какие-то неприятные ситуации. Конечно, эти люди будут ротированы. Говорить о проценте сейчас не хочу, но считаю принципиально важным возразить тем, кто обвиняет “Единую Россию” в отсутствии обновления», — заявил Якушев в интервью с «Коммерсантом».