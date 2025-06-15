Якушев раскрыл, сколько действующих депутатов ГД от «Единой России» пойдут на новые выборы

Якушев рассказал об обновлениях в составе «Единой России».
Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал участие действующих депутатов в праймериз, проходящих в рамках подготовки к выборам в Госдуму. Он отметил, что лишь 16% действующих депутатов от партии участвуют в предварительном голосовании, что подчеркивает процесс обновления кадров.
«Это сложная история. Понятно, что кто-то активно работал, а у кого-то, скажем так, реализоваться в Государственной думе не получилось. Они и сами это прекрасно понимают. Есть депутаты, которые попали в какие-то неприятные ситуации. Конечно, эти люди будут ротированы. Говорить о проценте сейчас не хочу, но считаю принципиально важным возразить тем, кто обвиняет “Единую Россию” в отсутствии обновления», — заявил Якушев в интервью с «Коммерсантом».
Он указал на важность профессионализма и опыта депутатов, отметив, что полностью заменять действующих участников на новичков нецелесообразно. «Представляете, если в Думу придет 100% новичков? Они только в процедурных вопросах два с половиной года будут разбираться», — пояснил он.
Владимир Якушев также отметил, что в других партиях ситуация с обновлением кандидатов зачастую более сложная, и призвал обратить внимание на качественные характеристики депутатов, а не только на их возраст. По его словам, избирателям интересны молодые депутаты, но законодательная работа требует высокой профессиональной подготовки и опыта.
Ранее, по итогам предварительного голосования «Единой России», Владимир Якушев отмечал, что партия делает ставку на обновление депутатского корпуса, привлекая к участию в праймериз молодежь и участников спецоперации. В этом году на праймериз было подано более 22 тысяч заявлений, а доля новых кандидатов существенно превысила число действующих депутатов, что подтверждает курс на кадровое обновление в преддверии выборов в Госдуму.