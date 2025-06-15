Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Якушев раскрыл, сколько действующих депутатов ГД от «Единой России» пойдут на новые выборы

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал участие действующих депутатов в праймериз, проходящих в рамках подготовки к выборам в Госдуму. Он отметил, что лишь 16% действующих депутатов от партии участвуют в предварительном голосовании, что подчеркивает процесс обновления кадров.

Как создавалась новая Россия

Якушев рассказал об обновлениях в составе «Единой России».

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал участие действующих депутатов в праймериз, проходящих в рамках подготовки к выборам в Госдуму. Он отметил, что лишь 16% действующих депутатов от партии участвуют в предварительном голосовании, что подчеркивает процесс обновления кадров.

«Это сложная история. Понятно, что кто-то активно работал, а у кого-то, скажем так, реализоваться в Государственной думе не получилось. Они и сами это прекрасно понимают. Есть депутаты, которые попали в какие-то неприятные ситуации. Конечно, эти люди будут ротированы. Говорить о проценте сейчас не хочу, но считаю принципиально важным возразить тем, кто обвиняет “Единую Россию” в отсутствии обновления», — заявил Якушев в интервью с «Коммерсантом».

Он указал на важность профессионализма и опыта депутатов, отметив, что полностью заменять действующих участников на новичков нецелесообразно. «Представляете, если в Думу придет 100% новичков? Они только в процедурных вопросах два с половиной года будут разбираться», — пояснил он.

Владимир Якушев также отметил, что в других партиях ситуация с обновлением кандидатов зачастую более сложная, и призвал обратить внимание на качественные характеристики депутатов, а не только на их возраст. По его словам, избирателям интересны молодые депутаты, но законодательная работа требует высокой профессиональной подготовки и опыта.

Ранее, по итогам предварительного голосования «Единой России», Владимир Якушев отмечал, что партия делает ставку на обновление депутатского корпуса, привлекая к участию в праймериз молодежь и участников спецоперации. В этом году на праймериз было подано более 22 тысяч заявлений, а доля новых кандидатов существенно превысила число действующих депутатов, что подтверждает курс на кадровое обновление в преддверии выборов в Госдуму.