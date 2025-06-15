В Иране сообщили о ракетном ударе по целям в Хайфе и Тель-Авиве

«Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву», — говорится в сообщении.
По данным издания, Иран обстрелял ракетами оккупированные территории.
Кроме того, агентство Tasnim заявило, что иранская сторона поразила завод оружейной израильской компании Rafael.
Ранее в этот день иранские ракеты нанесли поражение трем городам Израиля, в числе которых Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон.
Израиль 13 июня нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ответ на это Иран провел несколько волн ракетных атак.