В Иране сообщили о ракетном ударе по целям в Хайфе и Тель-Авиве

Израиль 13 июня нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ответ на это Иран провел несколько волн ракетных атак.