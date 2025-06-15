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В Иране сообщили о ракетном ударе по целям в Хайфе и Тель-Авиве

Иранские ракеты нанесли удары по нескольким городам Израиля, под удар попали Хайфа, а также Тель-Авив. Об этом 15 июня сообщило агенство IRNA.

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Источник: AP 2024

«Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву», — говорится в сообщении.

По данным издания, Иран обстрелял ракетами оккупированные территории.

Кроме того, агентство Tasnim заявило, что иранская сторона поразила завод оружейной израильской компании Rafael.

Ранее в этот день иранские ракеты нанесли поражение трем городам Израиля, в числе которых Тель-Авив, Хайфа и Ашкелон.

Израиль 13 июня нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал задачей военной операции нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В ответ на это Иран провел несколько волн ракетных атак.