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ВС Ирана призвали жителей Израиля покинуть окрестности

Речь идет, по словам представителя ВС Ирана, об окраинах жизненно важных районов.

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Источник: Аргументы и факты

Представитель Вооруженных сил Ирана выступил с заявлением, в котором призвал израильтян покинуть районы, находящиеся возле объектов критически важной инфраструктуры.

«Удары будут совершены по критическим и важным объектам, включая военные и силовые центры… “— уточнил он в эфире иранского гостелевидения.

При этом подземные убежища нельзя считать небезопасным местом для жителей еврейского государства, добавил он.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.

13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.