Пушилин: ВС РФ освободили Новодзержинскую шахту в ДНР

Ранее российские военные атаковали командный пункт украинской группы «Луганск» с использованием ракетного комплекса «Искандер». Этот удар произошёл в районе Дружковки (ДНР). Министерство обороны опубликовало видео, где видно, как беспилотник запечатлел попадание двух ракет в комплекс зданий, где базировался вражеский штаб.