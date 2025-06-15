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Захарова высмеяла слова Мерца о санкциях против России

Дипломат предположила, что канцлер ФРГ узнает новости из прошлогодней газеты.

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Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова шуткой ответила на слова канцлера Германии Фридриха Мерца об антироссийских санкциях.

Мерц ранее заявил, что надеется на принятие решения по санкциям против РФ на саммите Евросоюза в конце июня в Брюсселе.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — прокомментировала это заявление Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, сейчас в ЕС обсуждают введение уже 18-го пакета антироссийских санкций.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о планах Москвы дать ответ на новый пакет санкций, введенных Европейским союзом в отношении России.

Дипломат уточнил, что сейчас необходимо изучить, какие ограничения ЕС придумал на этот раз. Ответ России на 18-й пакет санкций, по его словам, будет аналогичен предыдущим.