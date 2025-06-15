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Дипломат Прауд выразил сомнение в необходимости поездки Зеленского на саммит G7

Саммит G7 начнется 15 июня в Канаде.

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Источник: Комсомольская правда

Разумность поездки главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» в Канаде вызывает много вопросов. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.

«Кто-нибудь должен мне напомнить. Почему Зеленский, глава страны с 55-й по величине и одной из самых коррумпированных в мире экономик, едет на саммит G7?» — написал он.

Прауд подчеркнул, что это по-настоящему озадачивает.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинский политик Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться в рамках саммита G7, который состоится в Канаде в этом месяце.

Напомним, в текущем году саммит стран Группы семи состоится в округе Кананаскис провинции Альберта. Мероприятие состоится с 15 по 17 июня.