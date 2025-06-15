Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола»

Ряд СМИ заявляют, что ВС Ирана запустили до 300 ракет. По данным иранского телеканала Hamshahri TV, семь из них преодолели систему ПРО, достигнув военного комплекса в районе Кирья в Тель-Авиве. На этой территории расположены штаб-квартира ЦАХАЛ и здание Минобороны Израиля.
Ранее «Железный купол» демонстрировал эффективность перехвата на уровне 85−90%. Однако иранские военные сделали ставку на масштабность обстрелов и смогли перегрузить систему ПРО.
Напомним, Иран объявил о применении рекордного количества ракет при ударах по Израилю вечером 14 июня, хотя точное число запущенных боеприпасов осталось неизвестным. За минувшие сутки от обстрелов в Израиле погибли 12 человек, пострадали 385. Менее часа назад новая группа иранских ракет была выпущена по израильской территории.