Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола»

Ряд СМИ заявляют, что ВС Ирана запустили до 300 ракет. По данным иранского телеканала Hamshahri TV, семь из них преодолели систему ПРО, достигнув военного комплекса в районе Кирья в Тель-Авиве. На этой территории расположены штаб-квартира ЦАХАЛ и здание Минобороны Израиля.