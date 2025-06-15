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Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола»

Иранские ракеты прорвали израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» и поразили ключевой военный объект. На развенчание мифа о неуязвимой ПРО Израиля обратили внимание коллеги из kp.ru.

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Источник: Life.ru

Ряд СМИ заявляют, что ВС Ирана запустили до 300 ракет. По данным иранского телеканала Hamshahri TV, семь из них преодолели систему ПРО, достигнув военного комплекса в районе Кирья в Тель-Авиве. На этой территории расположены штаб-квартира ЦАХАЛ и здание Минобороны Израиля.

Ранее «Железный купол» демонстрировал эффективность перехвата на уровне 85−90%. Однако иранские военные сделали ставку на масштабность обстрелов и смогли перегрузить систему ПРО.

Напомним, Иран объявил о применении рекордного количества ракет при ударах по Израилю вечером 14 июня, хотя точное число запущенных боеприпасов осталось неизвестным. За минувшие сутки от обстрелов в Израиле погибли 12 человек, пострадали 385. Менее часа назад новая группа иранских ракет была выпущена по израильской территории.