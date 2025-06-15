Ричмонд
+24°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Франции Барро призвал ограничить передвижения дипломатов РФ

Еврокомиссия готовит 18-й пакет санкций против России.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов в рамках очередного санкционного пакета против России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее», — заявил он в эфире телеканала Public Senat.

Барро заявил, что ЕК также включила в новый пакет предложения Франции, в том числе направленые против крупнейших нефтяных игроков в РФ и против третьих стран, которые якобы позволяют обходить антироссийские ограничения.

«Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала (спецоперации)», — сказал министр.

Целью новых санкций является принуждение России к соблюдению 30-дневного прекращения огня, которое является инициативой Запада, заявил Барро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность отключения порядка 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT в рамках подготовки 18-го пакета санкций против России.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о планах Москвы дать ответ на новый пакет санкций, введенных Европейским союзом в отношении России.