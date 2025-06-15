Глава МИД Франции Барро призвал ограничить передвижения дипломатов РФ

Париж предложит Еврокомиссии ограничить передвижения российских дипломатов в рамках очередного санкционного пакета против России, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Пакет еще не принят, мы продолжим его усиливать, затрудняя передвижения российских дипломатов на территории ЕС. Возможно, в несколько иной манере, чем мы делали это ранее», — заявил он в эфире телеканала Public Senat.
Барро заявил, что ЕК также включила в новый пакет предложения Франции, в том числе направленые против крупнейших нефтяных игроков в РФ и против третьих стран, которые якобы позволяют обходить антироссийские ограничения.
«Мы побудили Еврокомиссию подготовить один из наиболее мощных пакетов санкций с начала (спецоперации)», — сказал министр.
Целью новых санкций является принуждение России к соблюдению 30-дневного прекращения огня, которое является инициативой Запада, заявил Барро.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность отключения порядка 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT в рамках подготовки 18-го пакета санкций против России.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о планах Москвы дать ответ на новый пакет санкций, введенных Европейским союзом в отношении России.