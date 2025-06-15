Захарова пошутила о прошлогодней газете после слов Мерца о санкциях против РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 15 июня, пошутила, что канцлер Германии Фридрих Мерц узнает об актуальных событиях из «прошлогодней газеты», после того как политик рассказал о надежде на принятие решения по антироссийским санкциям на саммите Европейского союза.
— Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки? — написала пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.
27 мая Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия якобы было принято еще несколько месяцев назад. Причем накануне канцлер сказал, что Германия, аналогично Великобритании, Франции и США, больше не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Украине.
Позже Захарова с иронией прокомментировала слова Мерца и немецкого вице-канцлера Ларса Клингбайля о снятии этих ограничений. Последний в свою очередь заявил, что Германия не меняла своей позиции по поставкам оружия Киеву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что сейчас нет никакой ясности в вопросе снятия ограничений на поставку Украине дальнобойных вооружений.