Захарова пошутила о прошлогодней газете после слов Мерца о санкциях против РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 15 июня, пошутила, что канцлер Германии Фридрих Мерц узнает об актуальных событиях из «прошлогодней газеты», после того как политик рассказал о надежде на принятие решения по антироссийским санкциям на саммите Европейского союза.