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Зарево и густой дым: Появилось видео пожаров в Израиле после мощной атаки Ирана

В результате атак на израильские города Хайфа и Тель-Авив вечером 15 июня повреждены несколько жилых зданий. Местные жители сообщают о прямых попаданиях ракет, а в соцсетях распространяются видео с заревами пожаров и густыми клубами дыма над городской застройкой.

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Источник: Life.ru

Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, сообщение о прямом повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе в результате перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля.

Ранее стало известно, что Иран нанёс новый ракетный удар по территории Израиля. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) подтвердила факт атаки. В нескольких районах сработала система предупреждения о ракетном ударе.