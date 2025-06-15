Зарево и густой дым: Появилось видео пожаров в Израиле после мощной атаки Ирана

Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, сообщение о прямом повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе в результате перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля.
Ранее стало известно, что Иран нанёс новый ракетный удар по территории Израиля. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) подтвердила факт атаки. В нескольких районах сработала система предупреждения о ракетном ударе.