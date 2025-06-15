Нетаньяху: информация о планах Израиля устранить Хаменеи — фейк

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг утверждения, что страна рассматривала возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Агентство Reuters утверждало, что Израиль планировал ликвидировать Хаменеи, но президент США Дональд Трамп потребовал отказаться от соответствующей идеи.
Хаменеи является самой могущественной политической фигурой в Иране, руководителем государства и главнокомандующим вооруженными силами.
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