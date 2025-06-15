«Возраст выше среднего, женщин больше»: Якушев нарисовал портрет среднестатистического единоросса

«Хочу развеять миф о том, что “Единая Россия” — это партия чиновников: по нашим подсчетам, чиновников всего 10%. Все остальные — люди совершенно разные. Возраст — чуть выше среднего. С точки зрения гендерного состава женщин больше, чем мужчин. Больше всего в партии людей, работающих в реальном секторе экономики: это рабочие, аграрии и инженеры, руководители предприятий промышленности и сельского хозяйства, предприниматели», — заявил Якушев в интервью для «Коммерсанта».