«Возраст выше среднего, женщин больше»: Якушев нарисовал портрет среднестатистического единоросса

Якушев заявил, что ЕР помогает своим членам с политическим ростом.
Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев развенчал миф о том, что в партию входят в основном чиновники. Он заявил, что, согласно их подсчетам, лишь 10% членов партии имеют статус государственных служащих, а остальные — это представители различных слоев общества.
«Хочу развеять миф о том, что “Единая Россия” — это партия чиновников: по нашим подсчетам, чиновников всего 10%. Все остальные — люди совершенно разные. Возраст — чуть выше среднего. С точки зрения гендерного состава женщин больше, чем мужчин. Больше всего в партии людей, работающих в реальном секторе экономики: это рабочие, аграрии и инженеры, руководители предприятий промышленности и сельского хозяйства, предприниматели», — заявил Якушев в интервью для «Коммерсанта».
По его мнению, «Единая Россия» может вполне претендовать на звание народной партии, так как представляет интересы различных слоев населения. А на вопрос о том, чем партия привлекает новых членов, Якушев отметил, что каждый, кто связывает свою судьбу с «Единой Россией», стремится достичь определенных целей, которые легче реализовать с поддержкой партии.
«Мы вполне нормально относимся к тому, что люди строят карьеру. У нас большинство, начиная с муниципалитетов и заканчивая Госдумой, поэтому возможностей для политического роста с партией, конечно, больше и они гораздо интереснее», — добавил он.
Также Якушев подчеркнул, что после пандемии активизировалась волонтерская работа и гуманитарная миссия партии. «Подчеркну, у многих людей совпали интересы с партией именно на этой патриотической ноте», — резюмировал он, отметив важность общественного признания и поддержки.