Иран призвал граждан Израиля отойти подальше от объектов критической инфраструктуры

В заявлении подчёркивается, что под прицелом окажутся военные центры, штабы командования и ключевые объекты управления. При этом представитель иранских военных уточнил, что гражданские убежища остаются безопасными для населения.
«Иран располагает полными данными о расположении всех стратегически важных объектов Израиля», — предупредил спикер ВС Ирана, не уточняя сроки возможных ударов.
Напомним, Иран заявил, что задействовал беспрецедентное количество ракет во вчерашних обстрелах Израиля. Согласно официальным данным Минздрава еврейского государства, жертвами ударов за прошедшие сутки стали 12 человек, 385 получили ранения. Менее часа назад стало известно об очередном ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана, сообщается о прилётах в Хайфе.