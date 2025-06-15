Иран призвал граждан Израиля отойти подальше от объектов критической инфраструктуры

Напомним, Иран заявил, что задействовал беспрецедентное количество ракет во вчерашних обстрелах Израиля. Согласно официальным данным Минздрава еврейского государства, жертвами ударов за прошедшие сутки стали 12 человек, 385 получили ранения. Менее часа назад стало известно об очередном ракетном обстреле Израиля со стороны Ирана, сообщается о прилётах в Хайфе.