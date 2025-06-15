Tasnim: Иран поразил завод оружейной израильской компании Rafael

Иран нанес удар по заводу оружейной израильской компании Rafael, сообщает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на ивритоязычные источники.
«Военная оружейная компания Rafael стала одной из целей сегодня вечером», — говорится в сообщении.
Подробностей о степени разрушения и месте расположения предприятия не приводится.
Ранее сообщалось, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили еще одну волну баллистических ракет по территории Израиля.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3».