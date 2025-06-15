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Tasnim: Иран поразил завод оружейной израильской компании Rafael

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал военную операцию «Восходящий лев» против Тегерана.

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Источник: Аргументы и факты

Иран нанес удар по заводу оружейной израильской компании Rafael, сообщает иранское агентство Tasnim, ссылаясь на ивритоязычные источники.

«Военная оружейная компания Rafael стала одной из целей сегодня вечером», — говорится в сообщении.

Подробностей о степени разрушения и месте расположения предприятия не приводится.

Ранее сообщалось, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запустили еще одну волну баллистических ракет по территории Израиля.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3».