В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией

Согласно положениям договора, Иран и Россия намерены углублять и расширять сотрудничество во всех сферах, включая взаимодействие в области безопасности и обороны. Кроме того, стороны планируют тесную координацию действий на региональном и международном уровнях в рамках долгосрочного партнерства.