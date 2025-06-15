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В Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией утвердили в Иране. Его направил президенту страны Масуду Пезешкиану председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщает посольство Ирана в России.

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Иран и Россия нацелены на долгосрочное партнерство.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией утвердили в Иране. Его направил президенту страны Масуду Пезешкиану председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщает посольство Ирана в России.

«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — сообщается в telegram-канале посольства. Ранее Совет стражей Конституции Ирана окончательно утвердил этот документ после его ратификации парламентом страны.

Согласно положениям договора, Иран и Россия намерены углублять и расширять сотрудничество во всех сферах, включая взаимодействие в области безопасности и обороны. Кроме того, стороны планируют тесную координацию действий на региональном и международном уровнях в рамках долгосрочного партнерства.

Ранее Россия неоднократно заявляла о готовности выступать посредником между США и Ираном по вопросам ядерной программы и поддерживать тесные рабочие контакты с Тегераном. Москва подчеркивала заинтересованность в сохранении стабильности на Ближнем Востоке и дипломатическом урегулировании разногласий.