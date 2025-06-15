Быть ли Третьей Мировой: какие военные угрозы более реальны и как на них ответит Россия

А теперь — ближе к практике. С кем Британия собирается воевать на суше? С Францией, Германией, Нидерландами, Данией или другими союзниками по НАТО? Может быть, с США? Вероятнее всего — нет. Значит, с Россией. Но где эта война будет проходить? Неужели Британцы верят, что мы высадим на их остров десант? Но это полный бред. Даже Гитлер, чьи войска стояли совсем близко — буквально через Ла-Манш, во Франции, высаживать десант не решился. Потому что самолеты с десантниками по пути наверняка собьют, а десантные корабли утопят. Следовательно, британцы собираются воевать с Россией на континенте. Но где на континенте? Возможно, регулярные войска Британии зайдут на Украину. Возможно, они рассчитывают встретиться с нами в Прибалтике или Польше. Если НАТО организует морскую блокаду Калининградской области, то нам придется пробивать к ней сухопутный коридор именно через эти страны. Но в любом случае прямое военное столкновение России и Великобритании — это конфликт двух ядерных держав. И он в любой момент может перерасти в обмен ядерными ударами. Но у России 4380 ядерных боеголовок, а у Британии — 225: почти в 20 раз меньше. В случае обмена ударами Россия получит колоссальный урон, но выживет. Британия же обречена, она уйдет в историю.