Быть ли Третьей Мировой: какие военные угрозы более реальны и как на них ответит Россия

Политолог Сергей Марков выступил с неожиданным и пугающим прогнозом: «У президента Украины Зеленского новый план. Уже в июне 2025 года он может втянуть НАТО в войну с Россией, использовав немецкие ракеты “Таурус”, которые нанесут удары по нашей территории». Какие еще военные угрозы стоят сейчас перед миром? Какие из них более, а какие менее реальны? Как на эти угрозы отвечать нашей стране?
Украинский кризис грозит перерасти в войну Запада против России и Глобального Юга, который олицетворяет Китай. 2025-й год, похоже, станет решающим. Шансы устоять на краю пока сохраняются. Но Украина, Великобритания и страны ЕС делают все возможное, чтобы Большая война случилась: в этом их интерес.
При чем тут «Таурусы»?
Сергей Марков, директор Института политических исследований:
— Дело не в ракетах, а в смене руководства Германии. Вместо Шольца пришел Мерц, который по отношению к России настроен значительно более агрессивно. Зеленский пытается этим воспользоваться. План его такой: по приказу Мерца Германия наносит удар по Черноморскому флоту России в Новороссийске, по Крымскому мосту и по Москве немецкими ракетами «Таурус». Удар неожиданно оказывается очень эффективным. Мерц заявляет, что это не Германия нанесла удар немецкими ракетами «Таурус», а украинская армия нанесла удар произведенными на Украине ракетами по немецкой лицензии. Правительство России не верит и наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет «Таурус» и их складам. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией. НАТО объявляет войну России. Таков сейчас план Зеленского, в который Зеленский пытается вовлечь Мерца. Именно об этом и были переговоры лидеров Украины и Германии. Мерц, конечно, не хочет ракетных ударов по своей стране. Но он надеется, что Россия испугается ответить.
Этот план, я подозреваю, Мерц уже запустил. Если его никто не остановит, то война между Россией и Германией может начаться уже в июне 2025 года. Пока Россия пытается остановить канцлера Германии заявлениями о «красных линиях». Поможет ли — большой вопрос. Ситуация с Германией и «Таурусами» особенная. По России уже давно бьют ракетами «Скальп» и «Штормшэдоу», произведенными в Британии и Франции. Гипотетически мы могли бы ответить, условно, «Орешником» именно по этим странам. Но у них — ядерное оружие, а значит, обмен ударами может быстро перерасти в ядерную войну. А у Германии ядерного оружия нет. И вступать из-за нее в ядерный конфликт, грозящий полным уничтожением страны, ни Франция, ни Великобритания, ни США не будут. Плюс немцы до сих пор не рассчитались с Россией за 27 миллионов погибших в Великой Отечественной граждан СССР. Мы немцев, по сути, простили. И если они теперь вновь начнут убивать русских, у нас, по сути, не останется выбора. Придется идти до конца и воевать — как с Украиной.
Конфликт Трампа и Маска: причины и последствия.
Могут ли наша страна и Китай создать единую армию, чтобы противостоять НАТО?
Игорь Забелин, член Лиги военных дипломатов:
— Создать такую армию невозможно в принципе. Ведь у армий России и Китая разная организационная структура, разное вооружение, разное командование. И, главное, разные потенциальные театры военных действий. Если Китай и будет вести войну в ближайшие годы, то, очевидно, она будет морской — за контроль над логистическими коридорами. На суше же Китаю потенциально грозит только Индия, с которой они никак не могут договориться о границе в горах Тибета. Но двигать границу военной силой ни Индия, ни Китай не собираются: ядерные державы не дерутся из-за горных вершин, где почти никто не живет.
Гипотетически Тихоокеанский флот России может помочь Китаю в войне против Тайваня или его союзников. Но только как самостоятельная российская структура. Что касается войны «плечом к плечу», то, как показывает мировая история, это не всегда нужно делать. Армия Австро-Венгерской империи, где были венгры, чехи, немцы, австрийцы, с треском проиграла. В армии Гитлера, который напал на СССР, нормально воевали только немцы. А итальянцы, например, массово бежали, в том числе из-под Сталинграда, оставив дыру во фронте. Плохо воевали и венгры. Китайская же армия, строго говоря, это кот в мешке. Она c конца Второй мировой не воевала, и как будет воевать — совершенно неясно. Скорее всего — плохо.
Мировая история показывает, что китайцы — хорошие производители и торговцы, но совершенно никакие воины. Почему, имея 1,5 миллиарда населения, мощную экономику и ядерное оружие, они не захватили мир? Ну или хотя бы пару соседних стран? Потому что война — не их стихия. Китай с его производственными возможностями может быть хорошим помощником — как США для Советского Союза во время Второй мировой войны. А воевать за нас, скажем, на Украине, Китай не будет. Во-первых, не умеет — банально нет опыта. Во-вторых, не имеет желания. Что мы такого можем предложить Китаю, чтобы он за нас воевал? Нефть и газ по крайне низким тарифам мы китайцам и так продаем, возможности сухопутного и морского транзита предоставляем. Да, Китаю нужна территория и, желательно, Байкал — один из крупнейших в мире источников пресной воды. Но ни землю, ни воду мы ему точно не отдадим. Так что будем дружить и сотрудничать, пока нам по пути. Но вместе воевать — вряд ли.
Почему ЕС все больше милитаризуется и зачем им новая эскалация?
Виктор Трефилов, кандидат исторических наук, преподаватель МГУ:
— Европа боялась Россию всегда, и у нее есть для этого основания. Во-первых, наша страна большая — и территориально, и по населению. Во-вторых, русские от европейцев всегда ментально отличались. Достаточно сказать, что мы не приняли ни католичество, ни протестантизм, ни европейские ценности вроде либерализма. Мы чужие. В-третьих, Россия склонна к экспансии, в том числе в западном направлении. Петр I, например, захватил Прибалтику и сильно «подвинул» Швецию, превратив ее из европейских грандов в третьеразрядную страну. Россия захватывала Польшу, владела Финляндией.
Китай против Тайваня: нападет ли Пекин на мятежную провинцию.
После Второй мировой войны она превратила в свой протекторат всю Восточную Европу. Вряд ли поляки, чехи, венгры, болгары и прочие хотели строить у себя социализм. Но СССР их фактически заставил. Неудивительно, что недавно, например, Чехия приняла новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной. А глава МИД Чехии Ян Липавский заявил: «В наших жизненных интересах, чтобы Россия не добилась успеха и можно было ее эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе». Потому что, например, в 1968 году, когда чехи решили немножко отступить от норм социализма, введя НЭП, в страну тут же вошли советские танки. Четвертая причина страха перед Россией: европейцы нас ни разу не победили. Причем даже объединенными силами.
Походы на Восток Наполеона и Гитлера были, по сути, интернациональными: в них участвовали многие европейские народы. И оба раза — катастрофические поражения и усиление России. Именно поэтому европейцы уже четвертый год не вводят на территорию Украины свои регулярные войска: прямого военного конфликта с Россией они боятся — помнят, чем кончились прошлые. Именно страх перед Россией заставляет европейцев всеми способами поддерживать Украину: только там хватает безумцев с Россией воевать. И, наконец, пятая причина страха европейцев — российское ядерное оружие. Наш ядерный арсенал позволяет не только всю Европу, включая Британию, превратить в радиоактивную пустыню, но и США. Так что прямого военного конфликта с Россией страны ЕС и Великобритания стараются всячески избегать: они точно не победят и могут просто исчезнуть с карты. Поэтому их главная задача — втравить в военный конфликт с Россией США.
Зачем Эстония на Балтике пытается останавливать русские суда?
Евгений Мезенцев, политолог, эксперт Института США и Канады:
— До 80 процентов российской нефти экспортируется через Балтику. Часть нефти вывозится так называемым серым флотом — танкерами, зарегистрированными в разных юрисдикциях, но, как правило, это маленькие страны Глобального Юга. Страны ЕС хотят поток нашего экспорта (и легального, и «серого») максимально снизить. Цель — ограничить доходы российского бюджета от продажи нефти и СПГ — сжиженного природного газа, и тем самым ослабить нашу страну, в том числе в военном отношении. Если учесть, что в 2024 году 6,8 процента ВВП России тратилось на военные нужды — втрое больше, чем в мирное время, — то логика европейцев понятна. Меньше доходов — меньше затраты на оборону — ниже возможности армии и флота.
Отвечать на провокации прибалтов вроде бы несложно. Когда эстонские силовики в середине мая пытались задержать танкер Jaguar под флагом Габона, следовавший в российский порт, их катер отогнали наши истребители. Затем в ответ наши пограничники задержали нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, вышедший из порта Силламяэ и следовавший по согласованному маршруту через территориальные воды России. Да, мы можем ответить и отвечаем. Проблема в том, что подобные инциденты автоматически повышают стоимость страховки судов, плюс они могут срывать сроки поставок груза.
Гипотетически мы могли бы формировать караваны судов и водить их под защитой Балтийского флота. Тогда, согласно Международному морскому праву, их никто не может остановить и досмотреть. Но в этом случае стоимость логистики существенно вырастет. А грузооборот, в свою очередь, уменьшится. Ведь не гонять же каждый танкер под прикрытием военного корабля, надо формировать караван из десятков судов. Пока он сформируется — пройдет время. А время — деньги в прямом смысле слова.
Второй важный момент: провокации с задержанием танкеров также могут вылиться в военные инциденты, а затем и в полномасштабную морскую войну. Тут главный интересант — Великобритания, имеющая, как морская страна, довольно крупный и современный военно-морской флот. Украина доказала, что на суше победить Россию не получается, а вот на море шансы есть. Наш Балтийский флот намного слабее совокупного флота стран НАТО — даже если американцы не присоединятся. Плюс Балтика простреливается буквально насквозь, и флот легко запереть в бухтах — под прикрытием ПВО. Вялотекущая морская война может вестись годами — дольше, чем СВО, и ослабит Россию максимально. Ведь если на Балтике война — транзит наших углеводородов через западные морские ворота страны падает практически до нуля. Плюс, организовав морскую блокаду, НАТО получит возможность посадить на голодный паек и Калининградскую область России — отделенный от основной части страны анклав. В общем, с нами хотят не столько воевать — это опасно, сколько создавать проблемы, чтобы максимально ослабить.
Сейчас европейцы не особо активничают, потому что исчезло единство Запада. Трамп не хочет воевать с Россией: ему нужны свободные руки для давления на Китай. Цель европейцев — либо вернуть Трампа в антироссийскую коалицию, либо переждать Трампа и начать морскую блокаду России при поддержке нового президента США. Наша задача — войны и блокады не допустить.
Британия приняла военную доктрину «20−40−40» с упором на беспилотники. Почему?
Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке:
— Речь идет не о военной доктрине в целом, а лишь о доктрине сухопутных сил. Новая модель распределения боевых сил выглядит так: 20 процентов — тяжелые платформы: танки Challenger 3 и самоходные артиллерийские установки; 40 процентов — одноразовые дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы; 40 процентов — многоразовые БПЛА для разведки, наблюдения и точечных ударов. Таким образом, 80 процентов ударной мощи теперь приходится на автономные системы, что резко повышает живучесть войск и скорость реагирования. Но это в теории.
А теперь — ближе к практике. С кем Британия собирается воевать на суше? С Францией, Германией, Нидерландами, Данией или другими союзниками по НАТО? Может быть, с США? Вероятнее всего — нет. Значит, с Россией. Но где эта война будет проходить? Неужели Британцы верят, что мы высадим на их остров десант? Но это полный бред. Даже Гитлер, чьи войска стояли совсем близко — буквально через Ла-Манш, во Франции, высаживать десант не решился. Потому что самолеты с десантниками по пути наверняка собьют, а десантные корабли утопят. Следовательно, британцы собираются воевать с Россией на континенте. Но где на континенте? Возможно, регулярные войска Британии зайдут на Украину. Возможно, они рассчитывают встретиться с нами в Прибалтике или Польше. Если НАТО организует морскую блокаду Калининградской области, то нам придется пробивать к ней сухопутный коридор именно через эти страны. Но в любом случае прямое военное столкновение России и Великобритании — это конфликт двух ядерных держав. И он в любой момент может перерасти в обмен ядерными ударами. Но у России 4380 ядерных боеголовок, а у Британии — 225: почти в 20 раз меньше. В случае обмена ударами Россия получит колоссальный урон, но выживет. Британия же обречена, она уйдет в историю.
Конечно, британцы это понимают, а значит, все их «сухопутные доктрины» — блеф. Точнее — попытка правительства получить больше денег на военные расходы. А еще это следование моде на беспилотники. Да, они показали высочайшую эффективность в российско-украинском конфликте. Но есть ряд проблем. Первая — повышается эффективность средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Многие БПЛА либо сбивают с курса, либо вовсе перехватывают управление над ними, сажают, а потом берут в качестве трофея и перепрограммируют для использования против бывших хозяев. Вторая проблема: чем дальше, тем больше беспилотников сбивают средства ПВО. Бойцы научились с БПЛА бороться. Да, если беспилотников много, их шанс нанести урон выше. Ведь после того как ПВО отстрелялись по дронам, их нужно перезарядить. Пока идет перезарядка, вторая волна беспилотников проводит атаку и может добиться определенных успехов. Однако и эта проблема решается: средства ПВО тоже активно совершенствуются. Украина, например, направляет на Россию сотни БПЛА, а до важных объектов долетают единицы. Иными словами, идет борьба щита и меча, и беспилотники — не гарантия победы.
Что касается «живучести войск», то для Британии и других стран Запада это вопрос критический. Дело в том, что у них банально не хватает людей. Вот отчет министра по делам ветеранов Эла Кэрнса, опубликованный в издании The Times: «Более 13,5 тысячи военнослужащих Британских вооруженных сил не способны участвовать в боевых действиях. Еще почти 15 тысяч смогут воевать только в щадящих условиях. Например, если не слишком жарко или холодно, не слишком шумно и так далее».
Недобор военнослужащих фиксируется и в армиях большинства стран НАТО. Польша, например, никак не может справиться с задачей создать 300-тысячную армию. На 1 января 2025 года в армии служили только 206 тысяч человек: не хватает трети личного состава. И речь, отдельно замечу, идет всего лишь о службе в армии — где высокая зарплата, жилье, льготы. А уж если речь зайдет о войне, да еще в чужой стране, то число желающих «отдать жизнь за Родину» будет, я думаю, еще меньше. Современные европейские мужчины — дети либерального века. Не так давно немецкое издание Stern опубликовало опрос социологической службы Forsa. Оказывается, доля немцев, которые «ни при каких обстоятельствах не готовы защищать свою страну с оружием в руках», составляет 40 процентов. Поэтому да, европейцы стараются делать ставку не на людей, а на технику.
Между тем Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».