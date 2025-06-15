Захарова одной фразой высмеяла неуместные заявления Мерца: «Узнает о происходящем в мире из газеты, которой набиты летние ботинки»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова одной фразой высмеяла Фридриха Мерца. В своем Telegram-канале дипломат отреагировала на неуместные заявления канцлера ФРГ о санкциях против России.
Поводом стали высказывания Мерца о том, что он всерьез рассчитывает на введение санкций против России. Оно, по его мнению, должно произойти во время поведения саммита ЕС, который запланирован на конец июня в Брюсселе.
«Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — иронично поинтересовалась Мария Захарова.
В настоящее время ЕС обсуждает принятие уже 18-го по счету пакета антироссийских санкций. Ранее Мерц заявил, что надеется на принятие решений о санкциях против России на саммите ЕС, причем это якобы должно каким-то образом способствовать мирному урегулированию на Украине.
KP.RU писал о провале миссии Мерца в США. Канцлер вернулся в Германию с множеством унижений от Трампа. При этом ему не удалось добиться от Трампа санкций против России.