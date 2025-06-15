Tolo news: в Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана

Власти афганской провинции Герат сообщили, что из-за обострения конфликта между Тегераном и еврейским государством импорт нефтепродуктов и сжиженного газа из Ирана временно прекращен, пишет новостной портал Tolo news.
«С началом войны между Ираном и Израилем полностью прекратился импорт нефтепродуктов и сжиженного газа через афганско-иранскую границу в провинциях Нимруз, Фарах и Герат», — приводит издание слова директора отдела торговли и закупок гератского управления нефти и газа Сидикуллы Мансура.
Он сообщил, что ранее из Ирана ежедневно импортировалось до двух тысяч тонн нефтепродуктов и газа.
Жители города Герат рассказали, что за два дня цены на сжиженный газ и топливо выросли почти на 15%. Джамшида Азизи сообщил, что до начала военных действий он покупал килограмм сжиженного газа за 48−50 афгани, а сегодня заплатил за то же количество 65. Владелец автозаправочной станции в Герате Навид Ахмади, сообщил, что «топливо стало очень дефицитным на рынке», и это стало основной причиной повышения цен.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», атаковав военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Стороны конфликта приняли решение временно закрыть свое воздушное пространство для гражданских авиарейсов.