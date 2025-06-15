Tolo news: в Афганистане приостановили импорт нефтепродуктов из Ирана

Жители города Герат рассказали, что за два дня цены на сжиженный газ и топливо выросли почти на 15%. Джамшида Азизи сообщил, что до начала военных действий он покупал килограмм сжиженного газа за 48−50 афгани, а сегодня заплатил за то же количество 65. Владелец автозаправочной станции в Герате Навид Ахмади, сообщил, что «топливо стало очень дефицитным на рынке», и это стало основной причиной повышения цен.