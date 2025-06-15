Iran International: руководство Ирана ведет с РФ переговоры об эвакуации

Отмечается также, что один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии того, что при таком развитии событий Москва может организовать для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации. По данным источников, аналогичные договоренности имеют и другие иранские политики.