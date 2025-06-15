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Iran International: руководство Ирана ведет с РФ переговоры об эвакуации

Источники сообщают, что иранское руководство ведет переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками о возможной эвакуации.

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Руководство Ирана ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации, пишет Iran International со ссылкой на источники.

Сообщается, что замруководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Асгар Хеджази тайно обсуждает с представителями российских властей возможность выехать из страны в случае ухудшения ситуации из-за ударов Израиля.

Отмечается также, что один из высокопоставленных российских чиновников якобы дал Хеджази личные гарантии того, что при таком развитии событий Москва может организовать для него и членов его семьи безопасный маршрут эвакуации. По данным источников, аналогичные договоренности имеют и другие иранские политики.

Ранее сообщалось об ударе Израиля по одному из зданий МИД Ирана.