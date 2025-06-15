Tasnim: Иран атаковал израильский оружейный завод Rafael

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердила, что Rafael был среди целей атаки. Ракеты КСИР также нанесли удары по Тель-Авиву и Хайфе в Израиле. Сообщалось и об атаке на аэропорт Бен-Гурион. Позднее представитель ЦАХАЛа заявил «РИА Новости», что воздушная гавань не попала под обстрел.