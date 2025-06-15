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Tasnim: Иран атаковал израильский оружейный завод Rafael

Израильский оружейный завод Rafael подвергся ракетному удару Ирана. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

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Источник: AP 2024

Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердила, что Rafael был среди целей атаки. Ракеты КСИР также нанесли удары по Тель-Авиву и Хайфе в Израиле. Сообщалось и об атаке на аэропорт Бен-Гурион. Позднее представитель ЦАХАЛа заявил «РИА Новости», что воздушная гавань не попала под обстрел.

Предприятие Rafael занимает значительное место в производстве противоракетной обороны Израиля и является ключевым подрядчиком системы «Железный купол». Основная цель комплекса — уничтожение баллистических ракет малой дальности и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.