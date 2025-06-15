Американцы потеряли доверие к обеим основным партиям

Американский телеканал NBC News организовал опрос, в ходе которого респонденты сказали, что не доверяют ни Демократической, ни Республиканской политическим партиям Соединенных штатов.
57 процентов респондентов заявили о неблагосклонном отношении к Демократической партии, 56 процентов — к республиканской. О благосклонном отношении к партиям заявили 43 и 44 процента, соответственно.
48 процентов заявили, что республиканцы «иногда или всегда нечестны», 44 процента сказали так о демократах.
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