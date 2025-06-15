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Посольство Ирана: Парламент страны утвердил договор о партнерстве с Россией

Парламент Ирана направил президенту страны утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом сообщило посольство Ирана в Москве.

«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 17 января президент России Владимир Путин, комментируя подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, очень высоко оценил этот документ. Глава государства подчеркнул, что это соглашение является очень амбициозным, и во многом прорывным, так как прежде Москва и Тегеран не выходили на столь плодотворное и тесное сотрудничество.

Напомним, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был анонсирован еще в 2022 году.