Посольство Ирана: Парламент страны утвердил договор о партнерстве с Россией

Как писал сайт KP.RU, 17 января президент России Владимир Путин, комментируя подписанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, очень высоко оценил этот документ. Глава государства подчеркнул, что это соглашение является очень амбициозным, и во многом прорывным, так как прежде Москва и Тегеран не выходили на столь плодотворное и тесное сотрудничество.