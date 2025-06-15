В ЦАХАЛ опровергли данные о ракетном ударе Ирана по Бен-Гуриону

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не получала данных о падении иранских ракет в аэропорту Бен-Гурион. Об этом рассказала представитель ЦАХАЛ, передает РИА Новости.
«Информации о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. Иран… почти после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по различным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там зафиксировано не было», — заявила она.
Ранее сообщалось, что ракеты Ирана якобы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.