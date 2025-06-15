В ЦАХАЛ опровергли данные о ракетном ударе Ирана по Бен-Гуриону

«Информации о падении ракет в аэропорту Бен-Гурион не поступало. Иран… почти после каждого залпа, направленного по населенным пунктам Израиля, сообщает о попаданиях по различным объектам в Израиле, хотя никаких попаданий там зафиксировано не было», — заявила она.