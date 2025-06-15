Jerusalem Post: 6 человек пострадали при ответной атаке Ирана по Израилю

В результате ракетной атаки Ирана в Израиле ранения получили не месте шести человек, пишет Jerusalem Post, ссылаясь на экстренные службы.
«По меньшей мере шесть человек получили ранения по всему Израилю», — говорится в статье.
Сообщается, что четыре человека были ранены на юге страны, двое — на севере.
Напомним, вечером 15 июня Иран запустил новую волну ракет по территории Израиля. Иранские СМИ сообщили, что удары пришлись по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и по заводу оружейной израильской компании Rafael.