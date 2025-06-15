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Иран подтвердил, что Израиль уничтожил руководителя разведки КСИР

Корпус стражей исламской революции заявил, что руководитель разведки корпуса был уничтожен в ходе израильских ударов.

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Корпус стражей исламской революции заявил, что руководитель разведки корпуса был уничтожен в ходе израильских ударов. Также были устранены два других высокопосталенных офицеров разведки.

О ликвидации руководителя разведки заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также сказал, что израильские войска в ходе конфликта атакуют военные и ядерные объекты Ирана.

СМИ утверждают, что Иран вечером 14 июня запустил рекордное количество ракет по израильской территории.

Читайте материал «Нетаньяху заявил о ликвидации руководителя иранской разведки и его заместителя».