Иран подтвердил, что Израиль уничтожил руководителя разведки КСИР

Корпус стражей исламской революции заявил, что руководитель разведки корпуса был уничтожен в ходе израильских ударов. Также были устранены два других высокопосталенных офицеров разведки.
О ликвидации руководителя разведки заявлял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также сказал, что израильские войска в ходе конфликта атакуют военные и ядерные объекты Ирана.
СМИ утверждают, что Иран вечером 14 июня запустил рекордное количество ракет по израильской территории.
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