«Они перешли черту»: Митинг против Израиля в Гааге собрал 100 тысяч человек

Мероприятие прошло на площади Маливелд, куда съехались участники из разных городов Нидерландов, что привело к большому скоплению людей на вокзалах. Многие протестующие были одеты в красное — по мнению организаторов, этот цвет символизирует ту красную черту, которую власти Нидерландов пересекли, продолжая сотрудничество с Израилем на фоне его военных действий в Газе.