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США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебросили часть своих систем противовоздушной обороны с Украины для усиления защиты военных баз на Ближнем Востоке.

Как создавалась новая Россия

Соединенные Штаты перебросили часть своих систем противовоздушной обороны с Украины для усиления защиты военных баз на Ближнем Востоке. Как сообщает The National Interest, такое решение связано с необходимостью прикрытия американских контингентов в регионе, которые подвергаются угрозе со стороны иранских беспилотников.

По данным издания, опубликованным 12 июня, Пентагон расценивает безопасность собственных войск как приоритетную задачу, несмотря на потребности Украины в системах ПВО. Иранские дроны представляют существенную угрозу для американских объектов в регионе, что вынудило Вашингтон пересмотреть распределение ресурсов.

Решение о передислокации средств противовоздушной обороны было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент», — говорится в материале.

Ранее в Иране утвердили договор о стратегическом партнерстве с Россией.