Франция планирует открыть генконсульство в Гренландии на фоне споров с США

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении открыть генконсульство страны на территории Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном вхождении этой территории в состав США.
«В ходе переговоров я сообщил премьер-министрам о намерении открыть генеральное консульство. Мы решили открыть здесь для вас новое генеральное консульство, чтобы быть ближе к вам и рядом с вами», — сказал французский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции посетит Гренландию 15 июня для обсуждения вопросов безопасности в Арктике. Выступая на 3-й Конференции ООН по океану в Ницце, Макрон подчеркнул, что он «против захвата Гренландии» США, а также против разработки океанических глубин.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США. Вопрос независимости острова стал одной из ключевых тем на выборах в парламент Гренландии в марте этого года. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы этого, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом опрос, проведенный в январе, показал, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.