Пять украинцев погибли при ударе Ирана по Израилю

Ракетный обстрел, нанесённый Ираном в ночь на 15 июня, пришёлся по жилому дому в израильском Бат-Яме и унёс жизни пяти граждан Украины, сообщил МИД в Киеве, передаёт «РБК-Украина». По данным ведомства, среди погибших — трое детей. Личности всех жертв уточняются, украинские дипломаты взаимодействуют с полицией Израиля и другими службами, чтобы установить их данные и организовать репатриацию тел на родину.
Издание Ynet уточняет: в результате удара в Бат-Яме погибли мальчик примерно десяти лет, девочка восьми лет, юноша около 18 лет, а также женщины 50, 60 и 80 лет.
Ночной обстрел стал частью иранской операции «Истинное обещание-3». Ракеты также ударили по Хайфе и Тель-Авиву, жертвы и раненые есть в городе Тамра. В общей сложности за последние сутки в Израиле, по официальным данным, погибли десять человек, ещё 385 получили травмы.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.