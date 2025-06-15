Пять украинцев погибли при ударе Ирана по Израилю

Ракетный обстрел, нанесённый Ираном в ночь на 15 июня, пришёлся по жилому дому в израильском Бат-Яме и унёс жизни пяти граждан Украины, сообщил МИД в Киеве, передаёт «РБК-Украина». По данным ведомства, среди погибших — трое детей. Личности всех жертв уточняются, украинские дипломаты взаимодействуют с полицией Израиля и другими службами, чтобы установить их данные и организовать репатриацию тел на родину.