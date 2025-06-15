Глава Минобороны Италии заявил о планах остановить военную помощь Киеву

Италия прекратит поставки военной помощи Украине после начала устойчивого режима прекращения огня и запуска реального переговорного процесса. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.
Как подчеркнул глава оборонного ведомства, решение о прекращении военной поддержки будет принято только при соблюдении двух ключевых условий — установления стабильного перемирия и начала полноценных мирных переговоров.
«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку», — заявил министр.
Напомним, что парламент Ирана завершил процедуру утверждения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
Ранее сообщалось, что США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток.