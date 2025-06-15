«Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов с целью ослабления возможностей иранского режима по производству оружия. После широкомасштабной серии ударов, нанесенных ранее сегодня по инфраструктуре, принадлежащей силам “Кудс”, КСИР, и иранским военным в Тегеране, ударам подверглись многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.
Израиль нанес удары по инфраструктуре иранских военных и КСИР
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о масштабной серии ударов по инфраструктуре, принадлежащей силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, иранским военным, в ходе атаки были поражены объекты по производству оружия в Иране.