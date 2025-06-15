Израиль нанес удары по инфраструктуре иранских военных и КСИР

«Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов с целью ослабления возможностей иранского режима по производству оружия. После широкомасштабной серии ударов, нанесенных ранее сегодня по инфраструктуре, принадлежащей силам “Кудс”, КСИР, и иранским военным в Тегеране, ударам подверглись многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.