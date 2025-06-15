Армия Израиля сообщила об ударах по объектам по производству оружия в Иране

ЦАХАЛ заявил, что провёл крупномасштабную операцию против объектов, принадлежащих силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, а также других подразделений иранской армии. По данным военных, целью стали предприятия и площадки, задействованные в производстве вооружений в разных регионах Ирана.
В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале, подчёркивается, что атака была призвана ограничить потенциал Тегерана в сфере вооружений. После первых ударов по инфраструктуре КСИР и «Кудс» в столице операции были расширены и затронули ряд заводов по всей стране.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.