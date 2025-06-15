Армия Израиля сообщила об ударах по объектам по производству оружия в Иране

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале, подчёркивается, что атака была призвана ограничить потенциал Тегерана в сфере вооружений. После первых ударов по инфраструктуре КСИР и «Кудс» в столице операции были расширены и затронули ряд заводов по всей стране.