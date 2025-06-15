Израиль заявил о достижении полного господства в воздухе над Тегераном

Израильские официальные лица заявили о достижении полного превосходства в воздушном пространстве над Тегераном, что произошло значительно быстрее ожидаемого срока.
Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на два анонимных источника в израильском руководстве, первоначальные оценки предполагали установление контроля лишь к середине недели.
По данным издания, демонстрацией воздушного господства стали успешные удары, нанесенные израильской авиацией в дневное время в воскресенье. Источники подчеркивают, что полное доминирование было достигнуто всего за 48 часов с начала боевых действий, что свидетельствует о высокой эффективности израильских ВВС и слабости иранской противовоздушной обороны.
«В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий», — заявил один из источников.
Ранее сообщалось, что США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток.