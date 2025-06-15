Израиль заявил о достижении полного господства в воздухе над Тегераном

По данным издания, демонстрацией воздушного господства стали успешные удары, нанесенные израильской авиацией в дневное время в воскресенье. Источники подчеркивают, что полное доминирование было достигнуто всего за 48 часов с начала боевых действий, что свидетельствует о высокой эффективности израильских ВВС и слабости иранской противовоздушной обороны.