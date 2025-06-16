Посольство Ирана: Парламент утвердил договор о партнерстве с Россией

Трамп также заявил, что заранее знал об ударах Израиля по ядерным целям в Иране. По словам главы Белого дома, для него это не было сюрпризом. При этом американская журналистка Дженнифер Гриффин добавила, что президент Соединенных Штатов намерен защитить Израиль, если Иран решит нанести ответный удар.