Посольство Ирана: Парламент утвердил договор о партнерстве с Россией

Посольство Ирана в России в воскресенье, 15 июня, сообщило, что председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
— Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона, — цитирует сообщение РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 14 июня заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени». По словам главы Белого дома, основное обсуждение было отложено на следующую неделю.
13 июня Дональд Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский лидер добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.
Трамп также заявил, что заранее знал об ударах Израиля по ядерным целям в Иране. По словам главы Белого дома, для него это не было сюрпризом. При этом американская журналистка Дженнифер Гриффин добавила, что президент Соединенных Штатов намерен защитить Израиль, если Иран решит нанести ответный удар.