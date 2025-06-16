Новости СВО. Освобождена Малиновка, ВС РФ продвинулись к Мирополью, США забирают у ВСУ свои системы ПВО, 16 июня

Кроме того, движение идёт и у Константиновки. Здесь Россия берёт город в полукольцо. На Западе считают, что сделать это будет сложно, так как до сих пор идут бои за Часов Яр. Вероятно, они не замечают, что ВСУ держат только микрорайоны на окраине. Американские журналисты утверждают, что у Константиновки превосходство доходит до 20 к 1.