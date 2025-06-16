Российские разведчики рассказали, как сообщили детям о том, что они русские

Супруги-разведчики Анна и Артём Дульцевы признались детям, что они не аргентинцы, а россияне, лишь по дороге в Москву после освобождения из словенской тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости.
По открытым данным, сотрудники СВР работали за границей под именами граждан Аргентины — Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос — и были задержаны в Словении в декабре 2022 года.
В программе «Новые русские сенсации» на НТВ директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что во время заключения ЦРУ пыталось шантажировать супругов, угрожая лишением родительских прав и разлукой с детьми.
До этого сообщалось, что сотрудница СВР Анна Дульцева не смогла сдержать слез, узнав о награде от президента.
После освобождения сын и дочь начали расспрашивать родителей о том, кто они на самом деле. «Мы понимали, что комнату прослушивают не только словенские спецслужбы, но и американцы, поэтому решили отложить разговор», — пояснила Анна Дульцева.
Тайну раскрыли уже в самолёте, летевшем в Москву. Дети узнали, что их фамилия — Дульцевы и что в России их ждёт большая семья. «София едва ли не ахала: “И это ещё не все?” — вспоминает Анна. — Им ужасно хотелось знать, что у них много родных».