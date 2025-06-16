Российские разведчики рассказали, как сообщили детям о том, что они русские

Тайну раскрыли уже в самолёте, летевшем в Москву. Дети узнали, что их фамилия — Дульцевы и что в России их ждёт большая семья. «София едва ли не ахала: “И это ещё не все?” — вспоминает Анна. — Им ужасно хотелось знать, что у них много родных».