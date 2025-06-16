Агентов Моссада задержали в Иране с 200 кг взрывчатки

В Иране арестовали предполагаемых агентов израильского «Моссад», у которых нашли детали для нескольких десятков беспилотников и примерно 200 кг взрывчатки. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Как сообщают местные спецслужбы, в ходе двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей (Фашафойе) вышли на двух внутренних пособников разведки.
При обысках у задержанных изъяли свыше 200 кг взрывчатых веществ, оборудование для 23 БПЛА, пусковые установки, системы наведения и контроллеры.
Израиль сообщил о сотне сбитых беспилотников Ирана за три дня.