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Агентов Моссада задержали в Иране с 200 кг взрывчатки

В Иране арестовали предполагаемых агентов израильского «Моссад», у которых нашли детали для нескольких десятков беспилотников и примерно 200 кг взрывчатки.

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В Иране арестовали предполагаемых агентов израильского «Моссад», у которых нашли детали для нескольких десятков беспилотников и примерно 200 кг взрывчатки. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Как сообщают местные спецслужбы, в ходе двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей (Фашафойе) вышли на двух внутренних пособников разведки.

При обысках у задержанных изъяли свыше 200 кг взрывчатых веществ, оборудование для 23 БПЛА, пусковые установки, системы наведения и контроллеры.

Израиль сообщил о сотне сбитых беспилотников Ирана за три дня.