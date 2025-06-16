Боец ММА Монсон признался, что хотел бы работать с Путиным: «Знаю, как защищать и бороться»

«Я бы хотел работать с президентом Владимиром Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем — не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно… если бы я охранял президента, а он встречался бы с дипломатами, обсуждал международную или внутреннюю политику с советниками, мне пришлось бы просто стоять и молчать. А мне это было бы ужасно трудно», — объяснил Джефф Монсон.