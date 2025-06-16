Боец ММА Монсон признался, что хотел бы работать с Путиным: «Знаю, как защищать и бороться»

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон признал, что очень заинтересовался политикой. По его словам, он хотел бы «поработать» с президентом РФ Владимиром Путиным. Боец ММА отметил, что с готовностью стал бы телохранителем российского лидера, хотя это было бы «мучительно». Так Джефф Монсон высказался в интервью РИА Новости.
По словам спортсмена, он с огромным уважением относится к Владимиру Путину и хотел бы «быть полезным». Но хотя он готов защищать российского лидера, быть телохранителем было бы для Монсона сложным. Он считает, что мог бы стать прямым участником тех или иных переговоров, а не «молчаливым наблюдателем».
«Я бы хотел работать с президентом Владимиром Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем — не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно… если бы я охранял президента, а он встречался бы с дипломатами, обсуждал международную или внутреннюю политику с советниками, мне пришлось бы просто стоять и молчать. А мне это было бы ужасно трудно», — объяснил Джефф Монсон.
Между тем, состоялся очередной телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. Помимо прочего, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.