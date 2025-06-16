В России ужесточат ответственность за преступления против медиков

«Вносим законопроект, который вводит дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей», — написал Нилов в своем telegram-канале. Он также отметил, что медработникам на фоне печальной статистики нужна эффективная защита от различного рода нападений.