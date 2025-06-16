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Iran International: руководство Ирана обсуждает с Россией свою эвакуацию

По информации Iran International, Тегеран обратился к Москве с запросом о возможном выводе ключевых фигур из страны.

Как создавалась новая Россия

По информации Iran International, Тегеран обратился к Москве с запросом о возможном выводе ключевых фигур из страны. Источники издания заявляют, что заместитель начальника канцелярии верховного лидера Али Асгар Хеджази ведёт конфиденциальные переговоры с российскими властями на тему эвакуации, если атаки Израиля усилятся.

Один из высоких российских должностных лиц, как утверждается, пообещал Хеджази личную поддержку и безопасный маршрут для него и его семьи в случае обострения.

Сходные договорённости, по данным журналистов, есть ещё у нескольких иранских политиков.

Ранее агентов Моссада задержали в Иране с 200 кг взрывчатки.