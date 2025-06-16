Iran International: руководство Ирана обсуждает с Россией свою эвакуацию

По информации Iran International, Тегеран обратился к Москве с запросом о возможном выводе ключевых фигур из страны. Источники издания заявляют, что заместитель начальника канцелярии верховного лидера Али Асгар Хеджази ведёт конфиденциальные переговоры с российскими властями на тему эвакуации, если атаки Израиля усилятся.