Путин рассказал, какую рекомендацию врачей он игнорирует

«Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: 0.9 стало, 0.8. Вот можно было бы очки такие. Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова (заболела). Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить всю оставшуюся жизнь», — признался он.