Путин рассказал, какую рекомендацию врачей он игнорирует

Президент России Владимир Путин признался, что игнорирует рекомендации врачей по коррекции зрения и не носит очки. По словам президента, ношение очков вызывает у него дискомфорт. Путин также подчеркнул, что не хотел бы провести в очках всю оставшуюся жизнь. Разговор об этом зашел во время встречи российского лидера с известным российским офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко в Кремле. Видео этой встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Российский президент рассказал, что у него всегда было стопроцентное зрение («единица»).
«Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: 0.9 стало, 0.8. Вот можно было бы очки такие. Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова (заболела). Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить всю оставшуюся жизнь», — признался он.
После того, как доктор Столяренко дал президенту совет не игнорировать рекомендации медиков и регулярно проверять здоровье, сравнив это с необходимостью техосмотра даже для самого лучшего автомобиля, Путин рассказал, что регулярно «проходит техосмотр», выделяя для комплексного профилактического медобследования два дня ежегодно.
Вернувшись к теме коррекции зрения, президент отметил, что без проблем читает, не пользуясь очками.
Ранее Путин поделился информацией о своем режиме занятий спортом, отметив, что ежедневно посвящает физической активности примерно полтора часа. Физическими упражнениями, по словам президента, он предпочитает заниматься в утренние часы.
Также российский лидер в процессе подготовки Павлом Зарубиным фильма о президенте РФ показал свой тренажерный зал в Кремле, в котором проводит тренировки.
Владимир Путин также поделился советами по здоровому питанию, отметив, что старается не употреблять пищу в позднее время суток, но может выпить стакан кисломолочного продукта. В качестве такого вечернего «перекуса» президент порекомендовал использовать кефир или ряженку российского производства.
Ранее чукотский врач Денис Клосс оценил состояние здоровья российского президента, отметив его бодрый голос и живую походку, а также четкую репрезентацию мысли. Медик заявил, что в рейтинг здоровья Путина по сравнению с лидерами других стран высок. «Нет других политических лидеров за океаном даже близко», — подчеркнул специалист.