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Иран сообщил о задержании разведчиков «Моссада» с 200 кг взрывчатки

Агентов разведывательной службы Израила «Моссад» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков БПЛА. У разведчиков изъяли пусковые установки и 200 килограммов взрывчатки.

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Источник: Life.ru

Задержание агентов «Моссада» в Иране. Видео © X / AuctionMirza.

По данным местных спецслужб, двух внутренних агентов «Моссада» вычислили и арестовали в ходе двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе. Помимо взрывчатки при них нашли оборудование для 23 беспилотников, устройства наведения и контроллеры. Всё это сотрудники израильской разведки перевозили на автомобиле.

Ранее корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о гибели главы разведки КСИР Мохаммада Каземи. Он скончался в результате израильских атак.