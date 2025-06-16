Главой службы внешней разведки Великобритании впервые станет женщина

В отличие от других британских разведывательных агентств, у МИ-6 никогда не было женщины во главе с момента ее основания в 1909 году. Ранее МИ-5 возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешним главой GCHQ является Энн Кист-Батлер, первая женщина-руководитель.