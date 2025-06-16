Украина потеряла главного спонсора

Британская газета The Telegraph заявила, что Украина лишилась основного союзника после сокращения военной помощи со стороны США. По данным издания, Вашингтон постепенно сворачивает поставки, оставляя Киев перед выбором дальнейшей стратегии.
В материале отмечается, что, несмотря на сохранение некоторых программ помощи, иницированных при Байдене, США больше не выступают главным спонсором Украины.
Издание предлагает три возможных сценария: усиление зависимости от европейских партнеров, переговоры с Вашингтоном по новым поставкам или развитие собственного военного производства.
«Некоторые из программ эпохи Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — пишет газета.
Ранее сообщалось, что США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток.